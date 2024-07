Präsidentschaftskandidatur USA Die Schattenkandidatin – Demokraten arbeiten an einem Plan B

Donald Trump stellt sich bereits auf die Möglichkeit einer Harris-Kandidatur ein. Sein Team nahm Bidens Vize zuletzt wiederholt ins Visier. „Ist die Invasions-Zarin, das Beste, was sie haben?“, ätzte Team Trump am Mittwoch im Post unter Anspielung auf ihre Rolle als Zuständige für die Migrationskrise an der Südgrenze zu Mexiko.