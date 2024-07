Kandidatin der Demokraten Darum floppte die erste Präsidentschaftskampagne von Kamala Harris

In Vergessenheit geraten ist bei all dem Hype, dass Kamala Harris schon einmal gegen Trump in den Wahlkampf ziehen wollte – und ihre Kampagne spektakulär in den Sand setzte. Es war Anfang 2019, als die kalifornische Senatorin ihre Kandidatur für die Demokratische Partei bei den Präsidentschaftswahlen 2020 bekannt gab. Auch damals galt sie zunächst als Favoritin, zehn Monate später beendete sie ihre Kampagne noch vor Beginn der parteiinternen Vorwahlen. Notgedrungen, denn ihr Wahlkampf wurde zum Flop: Schlechte Kommunikation, Machtkämpfe im Kampagnen-Team, fehlende Geldmittel – am Ende kamen zu viele Probleme zusammen.