US-Wahlkampf Harris kritisiert Trump für Massendeportationspläne

Trump, der in Uniondale auf der Insel Long Island im Bundesstaat New York eine Wahlkampfkundgebung abhielt, setzte in der Frage am Mittwoch weiter auf Alarmismus. „Wir zerstören einfach das Lebensgefüge in unserem Land. Und wir werden das nicht länger hinnehmen. Und wir müssen diese Leute loswerden. Gebt mir eine Chance“, sagte er.