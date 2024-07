Debüt in Wisconsin Harris greift Trump in einem „Swing State“ an

In ihrer Rede griff sie Trump scharf an. Der Rechtspopulist verfolge eine rückwärtsgewandte Politik, sagte Harris am Dienstag. „Wollen wir in einem Land der Freiheit, des Mitgefühls und der Rechtsstaatlichkeit leben, oder in einem Land des Chaos, der Angst und des Hasses?“, fügte sie hinzu.