Nachfolgerin von Joe Biden? Fünf Dinge, die man über Kamala Harris wissen muss

Sie wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Die Erwartungen an Harris als Pionierin im Amt des Vizes waren enorm. Die frühere Senatorin konnte in der Rolle als Bidens Stellvertreterin in den vergangenen Jahren aber nicht wirklich punkten.