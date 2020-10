News zum Präsidentschaftskandidaten : Joe Bidens Wahlkampfteam weist Bericht zu Ukraine-Kontakten zurück

Washington/Düsseldorf Ein Medienbericht sorgt für Wirbel im US-Wahlkampf. Der Artikel versucht Präsidentschaftskandidat Joe Biden in Verbindung mit den Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine zu bringen. Bidens Wahlkampfteam weist den Bericht zurück – und Twitter blockiert ihn.

Das Wahlkampfteam von Joe Biden hat einen Medienbericht zurückgewiesen, der den US-Präsidentschaftskandidaten mit Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen versuchte. Die „New York Post“ berichtete am Mittwoch, eine E-Mail, die auf einem Notebook in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sei, deute auf ein Treffen Joe Bidens mit einem Geschäftspartner seines Sohnes im Jahr 2015 hin. Ein Sprecher von Bidens Wahlkampfteam betonte in einer Stellungnahme an die Website „Politico“: „Wir haben Joe Bidens offizielle Zeitpläne aus dieser Zeit geprüft - und es gab nie ein Treffen, wie es von der "New York Post" behauptet wurde.“