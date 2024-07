Erste Äußerung seit Aufgabe der Kandidatur Das sagt Biden über seine Pläne für die restliche Amtszeit

US-Präsident Joe Biden sichert Vizepräsidentin Kamala Harris seine volle Unterstützung im bevorstehenden Wahlkampf um die Präsidentschaft zu. „Ich werde alles tun, worum sie mich bittet“, sagt Biden in einer per Telefonkonferenz übertragenen Rede, während Harris das Wahlkampfhauptquartier besuchte. Auch seine Parteikollegen von der Demokratischen Partei rief der US-Präsident dazu auf, Vizepräsidentin Kamala Harris zu unterstützen. „Sie ist die Beste“, sagte Biden am Montag in dem live übertragenen Telefonat. Biden erholt sich derzeit in seinem Haus in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware von einer Coronainfektion.