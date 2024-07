Von Senator bis Hollywoodstar US-Medien präsentieren Gegner von Biden-Kandidatur

In der Debatte um Bidens Eignung als Kandidat gibt es in seiner Partei auch klare Ansagen: Erstmals hat ein Senator der US-Demokraten Präsident Joe Biden öffentlich aufgefordert, aus dem Rennen um das Weiße Haus auszusteigen. „Zum Wohle des Landes fordere ich Präsident Biden auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen“, erklärte Senator Peter Welch aus dem Bundesstaat Vermont am Mittwoch (Ortszeit) in einem Meinungsbeitrag in der „Washington Post“.