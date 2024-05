So früh wie nie zuvor Biden und Trump einigen sich auf Wahldebatten im Juni und September

Das dürfte aus Sicht von Analysten erst der harmlose Anfang des Schlagabtauschs in einem Wahljahr gewesen sein, für das es in der Geschichte der Präsidentschaftswahlkämpfe kein Vorbild gibt. Nicht nur treten erstmals ein ehemaliger und amtierender Präsident gegeneinander an. Einer davon, Trump, muss sich als Erster in der Geschichte vor vier Strafgerichten verantworten. Und beide Männer wären am Ende einer zweiten Amtszeit die ältesten Präsidenten in der Geschichte.