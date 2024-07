US-Präsident unter der Lupe So lief Bidens Nato-Pressekonferenz

Emotional wird Biden an einer anderen Stelle. Bei der Frage nach seinen geplanten Wahlkampfauftritten schweift er davon ab, warum er so viele Veranstaltungen angesetzt hat („um Ängste abzubauen“) und spricht über Wahlkampfthemen – wie etwa Waffengewalt in den USA. „Control guns, not girls!“ (schränkt Waffen ein, nicht Mädchen), ruft er einen Slogan in den Saal.