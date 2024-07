LIVE Liveblog zum Biden-Rückzug Obama unterstützt Harris als Präsidentschaftskandidatin

Washington · Barack Obama stellt sich hinter seine Parteikollegin Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten für die Wahl im November. Und: US-Präsident Joe Biden hat am Mittwochabend nach amerikanischer Ortszeit eine Rede an die Nation gehalten. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

26.07.2024 , 11:37 Uhr

22 Bilder Das ist US-Präsident Joseph „Joe“ Biden 22 Bilder Foto: dpa/Patrick Semansky

(pvk/peng/felt)