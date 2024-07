LIVE Liveblog zum Biden-Rückzug Kamala Harris positioniert sich gegenüber Trump

Washington · Kamala Harris spricht bei einem Besuch in der Wahlkampfzentrale der Demokraten über ihre Kernthemen. Dabei sagt die Ex-Staatsanwältin auch: „Ich kenne Typen wie Donald Trump.“ Und: In den 24 Stunden seit Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf hat das Team von Harris eine Rekordsumme an Spenden verzeichnet. In unserem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden.

23.07.2024 , 03:49 Uhr

22 Bilder Das ist US-Präsident Joseph „Joe“ Biden 22 Bilder Foto: dpa/Patrick Semansky

(pvk/peng/felt)