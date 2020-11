Kommentar zum deutsch-amerikanischen Verhältnis : Mister Hope

Joe Biden bei einer Pressekonferenz (Archivbild). Foto: AFP/Drew Angerer

Meinung Berlin Deutschland hofft – in großer Mehrheit - auf Joe Biden. Er ist eine Art „Mr. Hope“ darauf, dass endlich wieder so etwas wie Normalität in das zerbeulte transatlantische Verhältnis zurückkehrt. Doch Illusionen über eine Partnerschaft in Glanz und Gloria sollte man sich keine machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Denn Normalität würde auch mit Biden neu definiert. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Es gäbe – im besten Fall - einen gemeinsamen Aufbruch in eine neue Zeit mit einer dann tatsächlich neuen Verteilung der Lasten und Kosten – zu Lasten der Europäer.

Der US-Demokrat Biden wäre kein Heilsbringer, er würde auch nicht mit messiashaften Erwartungen überschüttet wie seinerzeit Barack Obama, der diese überladenen Hoffnungen in den acht Jahren seiner Amtszeit natürlich nicht erfüllen konnte. Aber mit Obama war ein jederzeit normaler, ja, vertrauensvoller Umgang auf Augenhöhe möglich, wie mit anderen US-Präsidenten zuvor.

Bei allen Differenzen, die es gab und auch künftig geben wird, waren die USA und Deutschland erklärte Partner und eben keine Gegner, wie US-Präsident Nummer 45, Donald Trump, die EU und allen voran Deutschland betrachtet und bezeichnet hat – manchmal in einem Atemzug mit China. Mit Biden würden sich zumindest Ton und Art der transatlantischen Zusammenarbeit ändern. Vor allem: Deutschland wäre nicht mehr Dauer-Zielscheibe präsidialer Angriffe.

Eine Rückkehr zu einer deutsch-amerikanischen Partnerschaft echter Kooperation wäre essenziell – für beide Seiten. Eine neue US-Administration unter Biden würde mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder multilaterale Organisationen wie die Vereinten Nationen stärken. Die Nato bliebe zentraler Pfeiler gemeinsamer Sicherheit und würde politisch nicht in Frage gestellt. Es bestünden gewisse Chancen, dass ein US-Präsident Biden sein Land wieder zurück in das Weltklimaabkommen von Paris führen würde, das Trump verlassen hat. Und vielleicht sogar wieder an das Atomabkommen mit Iran anknüpfen.

Doch das ist alles viel Konjunktiv. Deutschland (wie Europa) wissen, dass auch eine US-demokratisch geführte Regierung ihnen mehr eigenes Engagement, Geld und Einsatz abverlangen wird, wo es in der alten Ordnung doch vergleichsweise gemütlich für die Europäer war. Die militärische Sicherheit innerhalb der Nato unter dem Schutzschirm der Weltmacht USA kostet. Deutschland wird sich auch bei Biden nicht mehr mit einem Anteil von um die 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bei den nationalen Verteidigungsausgaben davonschleichen können.

Lesen Sie auch Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten : Was Biden plant