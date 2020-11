Ein neuer Stil : Biden rettet Amerikas Ruf

Der künftige Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, spricht vor seinen Anhängern in Wilmington (Archivbild). Foto: AP/Carolyn Kaster

Meinung Washington Nach einer langen Hängepartie scheint es Joe Biden geschafft zu haben. Der Demokrat löst Amtsinhaber Donald Trump ab. Die schwierigste Aufgabe aber liegt vor ihm – den Übergang zu organisieren und das Land zu versöhnen.

Welch ein Unterschied! Ein bedächtiger, auf Ausgleich bedachter Joe Biden gegen das Großmaul aus dem Weißen Haus, Donald Trump, der einfach nicht verlieren kann. Doch die amerikanische Demokratie scheint stärker zu sein als der einst mächtigste Mann der Welt. Biden hat nach fast einhelliger Meinung der professionellen Wahlbeobachter gewonnen und kann sich jetzt auf sein neues Amt vorbereiten. In einer der härtesten Auseinandersetzungen um den wichtigsten Posten der Welt hat er sich durchgesetzt.

Das spricht für den Demokraten und langjährigen Politiker Joe Biden, einen gläubigen Katholiken irischer Abstammung. Seiner Zähigkeit, seinen guten Verbindungen, seinem Gespür für Stimmungen und seiner Erfahrung hat es der Herausforderer Trumps zu verdanken, dass er nun ins Weiße Haus einzieht.

Gleichwohl liegt die größere Herausforderung noch vor ihm. Denn der Amtsinhaber denkt nicht daran, den Sieg Bidens anzuerkennen, spricht von Stimmenbetrug und Wahlfälschung, hetzt seine Anhänger auf und schickt Heere von Anwälten los, um das Ergebnis anzufechten. Grundsätzlich wäre ihm das zuzugestehen, würde Trump klare Belege vorlegen, dass seine Rechte verletzt wurden. Das kann er aber nicht, und so spielt er die autoritäre Karte, die gerne auch Potentaten in Lateinamerika, Osteuropa, Afrika oder Asien zücken, wenn ihre Amtszeit abzulaufen droht. Und damit muss sich Biden jetzt so auseinandersetzen, dass seine Präsidentschaft keinen Schaden nimmt.

Er hat sich bislang sehr klug verhalten, er verzichtete auf Triumphgehabe und vorzeitigen Jubel, vermied Attacken auf seine Gegner und mahnte stattdessen zu Geduld. Es könnte aber sein, dass Trump noch einmal ganz groß ausholt, dass er das Land in Unruhe stürzt und sich dann als einzige Lösung anpreist. Biden muss deshalb alle Möglichkeiten durchspielen und auf die Attacken des Amtsinhabers demokratisch angemessen, aber mit Festigkeit reagieren.

Und selbst wenn Trump das Feld dann endlich räumt, steht für Biden die eigentliche Bewährungsprobe bevor. Fast 70 Millionen Amerikaner haben den Republikaner gewählt, soviel wie nie zuvor einen aus dieser Partei (was natürlich auch an der gestiegenen Einwohnerzahl der USA liegt). Er hat die Grand Old Party, die große alte Partei mit dem Elefanten als Wappentier, beherrscht wie nur wenige Präsidenten vor ihm. Auch in diese Wählerschaft und über die beiden polarisierten Parteien hinweg muss Biden Brücken bauen. Er darf jetzt gerade nicht den Alternativentwurf der Demokraten in Reinform durchzusetzen versuchen. Das wird ihm Kritik vom linken Parteiflügel einbringen. Auch die Vergeltungsgefühle vieler Parteigänger, die von Trump auf offener Bühne beleidigt wurden, darf er nicht bedienen. Er hat versprochen, der Präsident aller Amerikaner zu werden. Und so pathetisch das klingt, das muss er tatsächlich in diesem zerrissenen Land auch versuchen.

Biden wurde oft wegen seines Alters, manchmal auch wegen seiner gelegentlichen Fahrigkeit und einiger Lügen in der Vergangenheit belächelt und kritisiert. Er hat aber in diesem Wahlkampf an Format gewonnen. Er kann auf Menschen zugehen, auch alte verlorene Wählerschichten der Demokraten wie die weiße Arbeiterschaft zumindest in Teilen wieder zurückgewinnen.