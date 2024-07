Rede zum Rückzug der Kandidatur Biden hat Harris den Weg geebnet – gehen muss sie ihn selbst

Joe Bidens und seine Politik wird als schwach angesehen. Das liegt nicht nur an der fehlenden Mehrheit im Kongress, Gesetze zu beschließen, sondern auch an seinem Verzicht auf eine zweite Amtszeit. Die Amerikaner warteten seit dem Rückzug am Sonntag mit Spannung auf eine Erklärung, was ihn dazu bewegt hat und wie er sich seine Rolle in den verbleibenden fünf Monaten vorstellt. Am Mittwochabend lieferte er sie zur besten Sendezeit in elf Minuten aus dem Weißen Haus. Es war eine Mischung aus vorgezogenem Abschied und Wahlempfehlung für Kamala Harris.