Virtuelle Abstimmung Demokraten peilen Entscheidung über Biden für Anfang August an

Führende US-Demokraten wollen an Plänen für eine vorzeitige Kür von Präsident Joe Biden zum Kandidaten für die Wahl im November festhalten. Eine virtuelle Abstimmung solle nun in der ersten Augustwoche stattfinden, hieß es in einem Brief an Mitglieder eines Komitees, das die Regeln für den für Mitte August geplanten Nominierungsparteitag festlegt.