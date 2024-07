Während Trump auf den Baustellen seines Vaters lernte, wie ein Arbeiter zu sprechen, sog J.D. Vance (39) die Lebenswelt der einfachen Leute in Middletown im Rostgürtel Amerikas auf. Eine Kleinstadt in Ohio, die nach dem Niedergang des Stahlwerks in eine Depression verfiel. Wie die Menschen, die plötzlich ihre einst anständig bezahlten Jobs verloren. Vance wuchs hier bei seinen Großeltern auf, die sich um ihn kümmerten, weil seine Mutter drogenabhängig war. In dem autobiografischen Bestseller „Hillbilly Elegy“ schildert der Autor eloquent seine schwierige Kindheit. Die strenge Großmutter hielt Vance an, etwas aus seinem Leben zu machen. Er meldete sich freiwillig bei den Marines, schaffte es an die Eliteuniversität Yale, wo er mit „summa cum laude“ einen juristischen Abschluss machte. Nach seinem ersten Job bei einer Kanzlei heuerte ihn der Milliardär und Paypal-Mitbegründer Peter Thiel an. Der half ihm später auch bei der Gründung seines eigenen Risikokapital-Unternehmens Narya Capital Management.