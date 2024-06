Harvard-Professor Daniel Ziblatt „Wenn Trump verliert, wird er das Wahlergebnis wahrscheinlich nicht akzeptieren“

ZIBLATT Die Vereinigten Staaten sind die einzige präsidiale Demokratie der Welt, in der man eine Wahl verlieren und trotzdem Präsident werden kann. Das hat historische Gründe. Die US-Verfassung ist eine sehr alte Verfassung. Sie wurde im 18. Jahrhundert geschrieben, in einer Zeit, in der in Europa noch Monarchen herrschten. Die Gründerväter unseres Landes hatten daher kein Vorbild, wie man eine Exekutive wählt. Ein Vorschlag des Konvents war, den Präsidenten direkt zu wählen, also eine Volksabstimmung durchzuführen. Ein anderer Vorschlag war eine Art modernes parlamentarisches System, bei dem der Kongress den Präsidenten wählt. Schließlich einigte man sich aber auf eine dritte Idee, nämlich ein Wahlmännerkollegium zu wählen, das dann wiederum die Präsidenten auswählen sollte. Die Zahl der Wahlmänner, die jedem US-Bundesstaat zugeteilt wurden, richtete sich teilweise nach der Zahl der Senatoren in jedem Staat. Und jeder Staat, unabhängig von seiner Größe, hatte zwei Senatoren. Das bedeutet, dass ländliche Staaten mit relativ wenigen Einwohnern überrepräsentiert waren; die Wähler dort also mehr Einfluss auf die Wahl des Präsidenten hatten als die Wähler aus bevölkerungsreichen urbanen Staaten. Dieses System wurde nicht nach den Kriterien einer modernen Demokratie entworfen, doch es besteht bis heute fort. Und weil die Republikanische Partei seit Beginn des 21. Jahrhunderts überwiegend Wähler in ländlichen Gebieten repräsentiert, ist sie bei Präsidentschaftswahlen im Vorteil. Seit 1988 haben die Republikaner nur ein einziges Mal die Mehrheit der Wählerstimmen im Land gewonnen. Aber aufgrund des Wahlsystems hatten sie trotzdem die Hälfte der Zeit die Präsidentschaft inne.