Nach Vorwahl-Niederlage Haley wird Bewerbung um US-Präsidentschaftskandidatur aufgeben

Am sogenannten Super Tuesday hatte Haley einzig die Vorwahl in Vermont für sich entscheiden können, während Trump in mehr als einem Dutzend anderen US-Staaten obsiegte. Mit Haleys Ausscheiden kann sich Trump ausschließlich auf die Neuauflage des Duells von 2020 mit Biden konzentrieren. Er ist auf dem besten Weg, sich die für die Präsidentschaftsnominierung notwendigen 1215 Delegiertenstimmen zu sichern.