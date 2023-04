Klage gegen US-Sender So entzieht sich Fox News dem Verleumdungsprozess wegen Wahllügen

Das in Denver ansässige Unternehmen Dominion Voting Systems wollte Fox für die Verbreitung falscher Behauptungen über Betrug im Zusammenhang mit der US-Präsidentschaftswahl 2020 zur Rechenschaft ziehen. In den Wochen vor dem Wahltag hatten demnach Verbündete des damaligen Präsidenten Donald Trump im Fox-News-Programm behauptet, die Wahlcomputer von Dominion seien so programmiert, dass sie dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen wegnehmen und den demokratischen Herausforderer Joe Biden bevorteilen würden.