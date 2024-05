US-Wahlen 2024 Dieses verrückte Wahlkampf-Merchandise verkaufen Donald Trump und Joe Biden

Im US-Präsidentschaftswahlkampf versuchen die Kandidaten in der Regel, bei verschiedenen Wählergruppen zu punkten. Kein Wunder also, dass auch manches Merchandise der Kampagnen auf bestimmte Unterstützergruppen zugeschnitten ist. So etwa diese Kamala Harris-Sticker, die die Vizepräsidentin in Regenbogenkleidung zeigen und sich damit an Wähler aus der Queer-Szene richten.