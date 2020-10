Ex-US-Präsident Obama : „Trump is unfähig, den Job ernst zu nehmen“

Der frühere US-Präsident Barack Obama unterstützt die demokratischen Kandidaten Biden und Harris bei einer Kundgebung in Philadelphia. Foto: AFP/ALEX EDELMAN

Philadelphia Der frühere Präsident Obama hat sich eindringlich an die Wähler in den USA gewandt. Er rief dazu auf Biden zu wählen. An Trump übte er scharfe Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Herrmann

Es ist nicht so, dass Barack Obama noch nicht ins Wahlkampfgeschehen eingegriffen hätte. Schon vor zwei Monaten, beim Nominierungsparteitag der Demokraten virtuell zugeschaltet, hielt er eine Gardinenpredigt, in der er sich so eindeutig missbilligend über seinen Nachfolger im Weißen Haus äußerte, wie man es angesichts früherer Zurückhaltung von ihm bis dahin nicht kannte. „Donald Trump ist in den Job nicht hineingewachsen, weil er es nicht kann“, wetterte der Altpräsident, der auf einmal zur verbalen Keule griff, statt sich, was eigentlich seine Art ist, des Floretts zu bedienen. Am Mittwochabend in Philadelphia war wieder der alte Obama zu erleben, der Meister der feinen rhetorischen Klinge.

Um für seinen ehemaligen Vize Joe Biden zu werben, stürzte er sich nach längerer Pause direkt ins Wahlkampfgetümmel. Wobei man das mit dem Getümmel nicht so wörtlich nehmen sollte. Während Trump vor jeweils Tausenden Anhängern auf Kundgebungen redet, haben die Demokraten die coronagerechte Variante des Drive-in für sich entdeckt. Man fährt im Auto auf einen Parkplatz, idealerweise in einem Automobil mit offenem Dach, um den Auftritt des Protagonisten oder der Protagonistin von dort aus zu verfolgen. Räumliche Distanz ist garantiert, Hupen ersetzt den Applaus. Im Falle Obamas waren es um die 200 Fahrzeuge, die die Veranstalter zuließen. So viel zum Ambiente. Inhaltlich hatte der Redner einen Nadelstich nach dem anderen gegen den Mann zu bieten, der förmlich besessen ist von dem Gedanken, möglichst alles rückgängig zu machen, was sein Vorgänger auf den Weg brachte.

Foto: dpa/Bebeto Matthews 14 Bilder Trump oder Biden? So wählen Prominente

Da wäre ein bislang verschwiegenes Bankkonto Trumps in China, ein Konto, dessen Existenz die „New York Times“ erst am Dienstag enthüllt hatte. „Wir wissen, dass er weiter Geschäfte mit China macht, weil er dort ein geheimes Konto besitzt“, sagte Obama und gab zu verstehen, dass sein Nachfolger für sich persönlich andere Maßstäbe gelten lässt, während er ständig betont, dass keiner so kompromisslos mit Peking umgehe wie er. „Stellt euch vor, ich hätte ein geheimes chinesisches Konto besessen, als ich mich zur Wiederwahl stellte. Sie hätten mich Peking-Barry genannt.“ Im englischen Original klingt es besser: „Beijing Barry“.

Da wäre zweitens ein Handbuch für den Umgang mit gefährlichen Viren, das der vierundvierzigste US-Präsident dem fünfundvierzigsten hinterließ. Auf 70 Seiten fassten Experten zusammen, was sie aus der Ebola-Epidemie und der Verbreitung des Zika-Virus gelernt hatten. Neuartige Coronaviren, warnten sie, seien etwas, worauf man besonders achten müsse. Trump indes behauptete gerade in den ersten Monaten der Pandemie, die Vorgängerregierung habe ihm nichts hinterlassen als leere Regale. Nun folgt, fast schon im Stil eines Kabarettisten vorgetragen, die pointierte Replik. Das Handbuch, kalauert Obama, sei von Trumps Leuten offenbar dazu verwendet worden, einen wackligen Tisch zu stabilisieren.

Da wäre drittens die grotesk niedrige Einkommensteuer des Milliardärs aus New York, 2016 und 2017 jeweils 750 Dollar. Solche Summen habe er an Steuern gezahlt, als er im Alter von 15 Jahren im Ferienjob in einer Baskin-Robbins-Eisdiele aushalf, stichelte der Demokrat.