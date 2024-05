Ex-Trump-Anwalt Cohen gesteht Verschwörung gegen unliebsame Berichterstattung

Cohen gilt als zentraler Zeuge der Staatsanwaltschaft in dem nun seit etwa fünf Wochen anhaltenden Prozess in New York. Der heute 57-Jährige galt einst als einer der loyalsten hochrangigen Mitarbeiter des Geschäftsmanns. Berühmt wurde er für seinen „take a bullet“-Spruch - dass er sich in den Weg einer für Trump bestimmten Kugel werfen würde. Während seiner fast zehnjährigen Zeit in dessen Diensten berichtete er direkt an Trump. Jedoch brach Cohen mit dem Republikaner, nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm. Er gehört inzwischen zu den erbittersten Kritikern des Republikaners. Cohen hat eingestanden, mehrfach unter Eid gelogen zu haben wie auch 2017 vor dem Kongress. Es wurde erwartet, dass die Verteidigung versuchen wird, ihn als Zeugen zu diskreditieren.