Erster Auftritt von Harris und Walz Das Dreamteam stellt sich vor

Der hörte voller Demut zu, was Kamala Harris über ihn zu sagen hatte. Wie er als Football-Coach seiner Highschool das Verliererteam ganz an die Spitze geführt hatte. Und für ein Vierteljahrhundert in der Uniform der Nationalgarde gedient hatte. Harris stellte ihn als Vater, Trainer, Politiker und Mitglied der US-Streitkräfte vor. „Als Football-Trainer hat er seine Spieler an alles glauben lassen.“