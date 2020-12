Der lange Übergang der US-Präsidentschaft : Trumps juristisches Theater wird Biden nicht aufhalten

Joe Biden hält als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten seine erste Ansprache in Willmington. Foto: dpa/Andrew Harnik

Analyse Washington Fast alle Bundesstaaten haben ihre Ergebnisse an den US-Kongress gemeldet. Die Wahl Joe Bidens als 46. Präsident durch das Wahlmänner-Kollegium ist danach nur noch Formsache. Trotzdem wird Trump aus Eigeninteresse nicht aufhören, das Ergebnis bis zum Amtswechsel am 20. Januar zu torpedieren.

Alex Padilla vertritt Kalifornien nach außen. Am vergangenen Freitag bestätigte er das Wahlergebnis des bevölkerungsreichsten Bundesstaats der USA. Mit den 55 Wahlmännern des Sonnenstaats verfügt Joe Biden damit über die Mehrheit von 279 Stimmen in jenem Gremium, das am 14. Dezember den nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten wählt. Unbeschadet von den juristischen Querschüssen des unterlegenen US-Präsidenten Donald Trump geht der Machtwechsel in Washington seinen demokratischen Weg. Am 8. Dezember ist der sogenannte Safe Harbor Day, der Tag des sicheren Hafens, bei dem alle Bundesstaaten ihre Ergebnisse an den Kongress melden. Früher erfolgte die Übermittlung per Kurier, dann über einen Briefdienst, heutzutage durch das Internet.

Am Ergebnis lässt sich nichts deuteln. 306 Wahlmänner hat Biden bei der US-Wahl am 3. November gewonnen, 232 fielen an den Amtsinhaber Trump. In den fünf Swing States Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia und Arizona hat der demokratische Herausforderer gesiegt, einzig Florida ist Trump geblieben. Und obwohl das Team um den US-Präsidenten 50 gerichtliche Beschwerden gegen das Ergebnis einreichte, konnte der Amtsinhaber noch keinen einzigen nennenswerten juristischen Erfolg einfahren. „Die Betrugsvorwürfe sind reines juristisches Theater. Trump geht es jetzt darum, Geld zu sammeln, um seine vergangenen und künftigen Kampagnen finanzieren zu können“, findet Kirk Junker, der an der Kölner Universität amerikanisches Recht lehrt.

Trotzdem torpediert der geschlagene Amtsinhaber den Übergang, wo immer sich ihm eine Gelegenheit bietet. Den Gourverneur von Georgia setzte er unter Druck, das Wahlergebnis in einen Sieg für die Republikaner umzumünzen und 16 Wahlmänner nach Washington zu entsenden, die für Trump stimmen sollten. In Wisconsin sollte die Wahl erst gar nicht anerkannt werden, weil angeblich bestimmte Briefwähler zur Stimmabgabe nicht berechtigt waren. In Michigan und Pennsylvania überzog der New Yorker Immobilien-Unternehmer die Wahlbehörden mit einer Flut von juristischen Attacken. Doch das Blatt wenden konnte Trump nicht.

Am 14. Dezember werden die Wahlmänner der einzelnen Bundesstaaten in Washington zusammenkommen, um Biden zu wählen. Alles andere ist derzeit undenkbar. Trump kann auch dieses Votum gerichtlich bestreiten. Er spricht schon davon, den obersten Gerichtshof einzuschalten. Doch auch der hatte sich bereits eine Klage des Amtsinhabers erst gar nicht zugelassen. Bis jetzt spricht nichts dafür, dass die Wahlmänner anders abstimmen als die jeweilige Wahl in ihren Bundesstaaten ergeben hat. Und kein juristisches Manöver kann die Abstimmung derzeit aufhalten.

Ist das Votum des Wahlmännergremiums erfolgt, wird das Ergebnis die Abstimmung an den Kongress und zwar an beide Häuser weitergeleitet. Die müssen dann am 6. Januar darüber befinden, ob sie die Wahl der Repräsentanten der einzelnen Bundesstaaten akzeptieren. Theoretisch könnten die Republikaner mit der Mehrheit im Senat die Wahl blockieren. „Sie werden aber aller Voraussicht nach für die Anerkennung des Wahlergebnisses stimmen, weil sie ihre eigene politische Karriere im Kongress nicht durch einen solchen Unsinn gefährden wollen“, glaubt der Kölner Rechtsprofessor Junker, ein gebürtiger Amerikaner.

Für den unwahrscheinlichen Fall einer Blockade hätten sie sogar zwei Möglichkeiten. Entweder sie akzeptieren nicht die Auswahl der Wahlmänner durch die Gouverneure der Bundesstaaten oder sie überstimmen ganz einfach die Wahlmänner. Für den ersten Fall gibt es bereits einen Antrag von 75 republikanischen Parlamentariern in Pennsylvania, in dem der Senat aufgefordert wird, der Entsendung der Wahlmänner aus diesem an Biden gegangenen Staat nicht anzuerkennen. Doch Pat Toomey, der republikanische Senator des Staats im Osten der USA, hat bereits erklärt, dass er diesem Antrag nicht folgen wird. Denn selbst wenn der Senat die Liste der Wahlmänner verwirft, müssen beide Häuser eine alternative Liste akzeptieren. Das dürfte angesichts der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus schwierig werden.

Dann bliebe nur noch ein generelles Nein zum Abstimmungsergebnis des Wahlmännerkollegiums insgesamt und damit der US-Wahl vom 3. November. Es wäre einmalig in der amerikanischen Geschichte, dass der Kongress eine demokratische Wahl nicht anerkennen würde. Und die Gefolgsleute Trumps hätten Schwierigkeiten, dies zu begründen. Denn nicht einmal der bislang treue Paladin des US-Präsidenten, Justizminister William Barr, konnte sich dazu entschließen, Anzeichen für einen Wahlbetrug zu erkennen.

Allerdings haben in der Vergangenheit sogar demokratische Abgeordnete des Kongresses versucht, etwa die Wahl von George W. Bush in den Jahren 2000 und 2004 zu verhindern. Auch gegen Trumps Wahl 2016 stimmten einige der demokratischen Senatoren und Abgeordneten. Doch deren Stimmen reichten nicht aus, um das Ergebnis insgesamt abzulehnen. Das dürfte auch diesmal der Fall sein.

Viele Republikaner empfinden ihren Präsidenten zunehmend als Last. Am 5. Januar müssen beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger von Georgia entscheiden, wen sie als ihre Abgesandten in den Senat schicken. Verlieren die Republikaner beide Senatsposten, gibt es ein Patt in Washington. Beide Parteien hätten dann exakt 50 Sitze im Senat, die Stimme der Vizepräsidentin, die zugleich formell Vorsitzende des Senat ist, würde den Ausschlag geben. Biden hätte in diesem Fall in beiden Häusern die Mehrheit und könnte mehr von seinem Programm durchbringen, als wenn die Demokraten nur im Repräsentantenhaus das Sagen hätten. Beide Häuser zusammen bilden den Kongress, die amerikanische Legislative. Durch die juristischen Manöver der Präsidenten und die aufgeheizte Stimmung bei seinen Anhängern könnte es durchaus sein, dass gemäßigte republikanische Wähler zu Hause bleiben. Die Grand Old Party hätte das Nachsehen.