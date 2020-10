US-Präsident mit Corona infiziert : „Trump erntet, was er gesät hat“

Demonstranten am Eingang zum Walter-Reed-Militärkrankenhaus, in dem Trump behandelt wird. Foto: dpa/Cliff Owen

Amerikanische Präsidenten kennen sie gut, die Militärklinik draußen in Bethesda, 13 Kilometer entfernt von der Pennsylvania Avenue Nr. 1600. George W. Bush und Barack Obama waren des Öfteren dort, um Verwundete zu besuchen. Jetzt liegt Donald Trump dort. Ein Besuch vor Ort.

Weiterleiten Drucken Von Frank Herrmann, Washington

Auf der Kinderzeichnung, die jemand mit Draht an dem schwarzen Eisengitter befestigt hat, ist der Hubschrauber zu sehen, der Donald Trump ins Krankenhaus brachte. Darüber zwei Luftballons, auf denen die Worte „Get“ und „Well“ stehen – gute Besserung. Und darunter vier Tannen, womit der Ort, an dem der Präsident genesen soll, gar nicht schlecht beschrieben ist. Das Walter Reed National Military Medical Center liegt zwar nicht mitten im Wald, wohl aber am Rand einer bewaldeten Aue, durch die sich der Rock Creek schlängelt, ein Bach, nach dem ein ausgedehnter Landschaftspark mitten in Washington benannt ist.

Nun liegt Donald Trump in dem Krankenhaus, und an der streng bewachten, zusätzlich mit gelben Plastikbändern abgesperrten Einfahrt stehen etwa sechzig seiner Fans, die einfach in seiner Nähe sein möchten. Einige beten. Es sind Leute wie Ryan Kester, 44 Jahre alt, Soldat der Army, angereist aus Newport News, einer Küstenstadt in Virginia. Manchmal wird es laut, immer dann, wenn sich ein Armeeveteran namens Louis Bracy der Gruppe nähert. Mit einem Bibelvers auf einem Plakat, der besagt, dass Trump nur ernte, was er gesät habe, was der 67-jährige Afroamerikaner so erklärt: Ein Präsident, der die Epidemie fahrlässig heruntergespielt und damit 209.000 Tote in den USA auf dem Gewissen habe, erfahre nun am eigenen Leib, was Corona bedeute. „Verschwinde! Verschwinde!", rufen Trumps Anhänger, während Bracy, in Gala-Uniform, seelenruhig seine Runden dreht.

„Irgendwann kriegt es jeder“, glaubt Kester. Dem Virus kannst du nicht entgehen, so sehr du dich dagegen zu schützen versuchst.“ Nun habe es sogar den am besten geschützten Mann des Landes erwischt. „Überrascht mich das? Nein, eigentlich nicht.“ Und da Trump doch ziemlich fit wirke, werde er die Krankheit sicher gut überstehen. „Haben Sie gehört, was der Doktor sagt? Klingt doch gut!“

Der Doktor, Dr. Sean Conley, seit Mai 2018 Leibarzt des Präsidenten, von Hause aus Osteopath, trug bislang allerdings mehr zur Verwirrung bei, als dass er Klarheit geschaffen hätte. Es begann damit, dass er sich, umgeben von neun Kollegen in weißen Kitteln, am Samstagmittag vor die Kameras stellte und ein Bild zeichnete, das sich bald als rosarot entpuppen sollte. Es gehe Trump „sehr gut“, er sei fieberfrei, „wir sind sehr glücklich mit dem Fortschritt, den der Präsident macht“, verkündete er. Dann aber sprach er davon, dass Trumps Corona-Diagnose 72 Stunden zurückliege. Was für erhebliche Irritationen sorgte.

Demnach wäre der Patient bereits am Mittwoch positiv getestet worden, nicht erst am späten Donnerstagabend, wie es bis dato offiziell hieß. Es hätte bedeutet, dass er bereits von der Infektion wusste, als er am Donnerstag zu einem Dinner mit Spendern zu seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, flog. Der Präsident, ein mutwilliger Superspreader? Prompt sah sich der Doktor gezwungen, eine schriftliche Korrektur nachzureichen: Das mit den 72 Stunden sei falsch gewesen, er hätte vom dritten Tag nach der Diagnose sprechen sollen. Da hatte Mark Meadows, Stabschef des Weißen Hauses, die Lage aber bereits in Worten skizziert, die Conleys sonnige Beschreibung erst recht wie Schönfärberei wirken ließen.

Meadows war einst Kongressabgeordneter aus North Carolina, er redet gern mit der Presse. Irritiert durch den Auftritt des Leibarztes, schenkte er Reportern, die er gut kannte, reinen Wein ein. Trumps Vitalfunktionen in den vergangenen 24 Stunden hätten Anlass zu großer Sorge gegeben, die nächsten 48 Stunden würden entscheidend sein, sagte er. „Wir sind immer noch nicht auf einem klaren Weg zu einer vollständigen Genesung.“ Eigentlich sollte die Quelle anonym bleiben. Doch weil Fernsehbilder zeigten, dass kein anderer als Meadows mit den wenigen, handverlesenen Journalisten sprach, die das Gelände betreten durften, war sie es bald nicht mehr. Die schnörkellosen Sätze seines Cheforganisators, schreibt die New York Times, sollen Trump wiederum dermaßen geärgert haben, dass er beschloss, ihnen öffentlich zu widersprechen. Also setzte er sich am Samstagabend vor eine Kamera an einen auf Hochglanz polierten Tisch, ohne Krawatte, im Gesicht blasser als sonst, und verteilte verbale Beruhigungspillen.

Anfangs habe er sich nicht so gut gefühlt, räumt er ein, nun aber gehe es ihm schon viel besser. Er erwarte, bald zurückkehren zu können an seinen Arbeitsplatz. Er freue sich schon darauf, im Wahlkampf dort weiterzumachen, wo er aufgehört habe. Die Entscheidung, sich in ein Krankenhaus einliefern zu lassen, begründet er mit Argumenten, die ziemlich bizarr klingen. „Ich hatte keine Wahl, ich wollte einfach nicht im Weißen Haus bleiben. Ich kann mich nicht oben in ein Zimmer einschließen und in völliger Sicherheit sein und sagen, hey, es ist mir egal, was passiert. Ich kann das nicht. Ich muss Probleme angehen.“ Doch auch der Präsident relativiert den Optimismus, den er auszustrahlen versucht. Erst die kommenden Tage, prophezeit er nüchtern, seien der wahre Test.

Das Gewirr einander widersprechender Botschaften, es trug zwangsläufig zur Verunsicherung bei, zumal wichtige Fragen lange unbeantwortet blieben. Der Frage, ob Trump mit Sauerstoff versorgt werden musste, wich Conley zunächst aus, sodass namentlich nicht genannte Regierungsmitarbeiter auch in dem Punkt für Klarheit sorgen mussten. Der Patient, berichten US-Medien unter Berufung auf sie, habe am Freitag Probleme mit dem Atmen gehabt. Noch im Weißen Haus, vor dem Flug in die Klinik, habe er zusätzlichen Sauerstoff bekommen, nachdem seine diesbezüglichen Werte bedenklich gefallen waren. Im Spital ist ihm nach Angaben der Mediziner ein Mix aus Antikörpern verabreicht worden, ein experimenteller, von der Arzneimittelbehörde noch nicht zugelassener Cocktail. Außerdem wird er mit Remdesivir behandelt, einem antiviralen Medikament, das sich in anderen Fällen insbesondere bei einem schwerem Krankheitsverlauf als wirksam erwies.