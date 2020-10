Corona-Schnelltest : Leibarzt erklärt Trump für nicht mehr ansteckend

Washington Bereits am Wochenende hatte das Weiße Haus erklärt, der an Covid-19 erkrankte US-Präsident sei nicht mehr ansteckend. Nun berichtet Trumps Leibarzt von negativen Tests - lässt wichtige Fragen aber offen.

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes negativ auf das Coronavirus getestet worden. Schnelltests seien an „aufeinanderfolgenden Tagen“ negativ ausgefallen, erklärte Sean Conley am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Am selben Tag wollte Trump seine Wahlkampfauftritte wieder aufnehmen. Conley fügte hinzu, dass neben den Antigentests auch andere Labordaten hinzugezogen worden seien, um zu ermitteln, dass der Präsident nach seiner Corona-Infektion nicht mehr ansteckend sei. Wann Trump das erste Mal negativ getestet wurde und wie oft, blieb unklar.