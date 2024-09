Wahlkampf in den USA Wie Harris und Trump auf den Sturm „Helene“ reagieren

US-Präsident Joe Biden sagte, er werde ebenfalls nicht sofort in die betroffenen Gebiete reisen, dies sei „störend“. Biden kündigte für Mittwoch einen Besuch an. „Ich gehe am Mittwoch nach North Carolina“, sagte Biden am Montag vor Journalisten in Washington. Zugleich sagte er, es gebe „keinen Zweifel“, dass die verheerenden Auswirkungen des Sturms durch den Klimawandel bedingt seien. Dessen Gefahren bestreitet Trump.