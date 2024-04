Verfahren in New York Jury für Trumps Schweigegeld-Prozess komplett

Vorgeworfen wird Trump, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um den wahren Zweck von Zahlungen zu verschleiern, mit denen er seinem früheren Anwalt Michael Cohen eine Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erstattet haben soll. Nach Cohens Angaben handelte es sich um Schweigegeld, mit dem Daniels davon abgehalten werden sollte, mit einer angeblichen sexuellen Begegnung mit Trump an die Öffentlichkeit zu treten, zu der es nach Angaben des Ex-Präsidenten nie gekommen war. Cohen bekannte sich 2018 in einem Bundesverfahren schuldig und dürfte im nun laufenden Prozess gegen Trump als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft auftreten.