Erstes Wahlkampf-Event nach Lockdown : Corona-Infektionszahlen in Tulsa seit Trump-Auftritt deutlich gestiegen

Am 20. Juni eröffnete Donald Trump seinen Wahlkampf in Tulsa. Jetzt sind die Corona-Fallzahlen dort rapide gestiegen. Foto: dpa/Stephen Pingry

Tulsa Ende Juni flog US-Präsident Donald Trump nach Tulsa, um seinen Wahlkampf nach dem Lockdown wieder aufzunehmen. Nun wird bekannt: Die Corona-Fallzahlen sind nach dem Trump-Event im US-Bundesstaat Oklahoma rapide angewachsen.

Rund zweieinhalb Wochen nach der umstrittenen Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma ist in der Stadt eine deutlich erhöhte Rate von Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Wie die örtliche Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte, wurde zuletzt eine Zunahme der Infektionsfälle um 266 binnen 24 Stunden verzeichnet. Bereits an den beiden Vortagen waren es jeweils mehr als 200 neue Fälle gewesen.