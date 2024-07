US-Präsidentschaftskandidat Neuerfindung von Trump als nationaler Versöhner ging gründlich daneben

Neu war bloß das Nuscheln des 78-Jährigen, der streckenweise nur schwer zu verstehen war. Und dass Ehefrau Melania mal wieder an seiner Seite auftauchte. Die hatte sich seit dem Strafprozess in New York wegen der Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels nicht mehr sehen lassen.