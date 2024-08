Altes Muster des Kandidaten Trump greift Harris wegen ihrer Herkunft an

In der Vergangenheit hat er schwarze Rivalen nach einem ähnlichen Muster attackiert. So sagte Trump vier in den USA geborenen schwarzen Kongressabgeordneten, sie sollten dorthin zurückkommen, woher sie stammten. Zudem verbreitete er jahrelang rassistische Verschwörungsmythen, die den Geburtsort von US-Präsident Barack Obama infrage stellten.