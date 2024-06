Plötzlich ins Rollen geraten Fanbus von Donald Trump bei Unfall in New York zerstört

New York · Ein Bus, aus dem Trump-Fanartikel heraus verkauft werden, ist in einen Unfall verwickelt und komplett zerstört worden. Ein Ehepaar lebte sogar in dem Bus und ist jetzt obdachlos.

04.06.2024 , 08:02 Uhr

DIe Überreste des Trump-Fanbusses. Foto: AP/Steve White

Ein Bus, aus dem heraus dessen Besitzer Donald-Trump-Fanartikel verkauften, ist in New York City bei einem Verkehrsunfall teilweise zerstört worden. Das mit Fahnen und Postern des ehemaligen US-Präsidenten auffällig dekorierte Fahrzeug prallte am Sonntag (Ortszeit) gegen mehrere Straßenschilder und Strommasten. Der Unfall habe sich gegen Mittag im Bezirk Staten Island ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Der Bus war häufig bei Trump-Kundgebungen im ganzen Land zu sehen gewesen. Ein Ehepaar, das zusammen mit einer Katze in dem Bus lebte, ist nun obdachlos. Sie habe in dem geparkten Fahrzeug geschlafen, als es plötzlich ins Rollen geraten sei, sagte Donna Eiden der Lokalzeitung „Staten Island Advance". Sie wurde laut Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Sie habe jedoch nicht medizinisch behandelt werden müssen. Eiden zeigte sich im Gespräch mit der Zeitung schockiert. Der Bus sei „unser Geschäft" und „unser Leben", sagte sie. „Wir leben darin, wir reisen darin. Ich habe die Asche meiner Tochter darin."

(boot/dpa)