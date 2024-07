US-Wahlen Trump deutet die Abkehr von freien Wahlen an

Der Appell an seine evangelikalen Anhänger lässt an Klarheit nicht zu wünschen übrig. „Christen, geht wählen, nur dieses Mal. Ihr müsst es danach nicht mehr tun“, sagte Donald Trump in einer Rede vor den Aktivisten der rechten Organisation „Turning Point Action“ in West Palm Beach. „In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen gehen. Wir haben dann alles so gut in Ordnung gebracht, dass ihr nicht mehr wählen müsst.“