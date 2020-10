Auftritte vor Menschenmassen : Trump beschimpft Virus-Experten nach Kritik von Fauci

Kritik von Virologen an seinen Wahlkampfauftritten wies Trump zurück. Foto: AFP/Stephen Lam

Las Vegas US-Präsident Donald Trump ist sich sicher, die Wahl am 3. November zu gewinnen - das teilte er jedenfalls seinen Wahlkampfhelfern mit. Kritik von Virologen an seinen Auftritten weist er zurück.

US-Präsident Donald Trump hat seine Wahlkampftruppe mit Durchhalteparolen aufzumuntern versucht und zugleich gegen Virus-Experten ausgeteilt. Er sei gewiss, die Wahl am 3. November zu gewinnen, sagte Trump in einer Telefonkonferenz mit Wahlkampfhelfern am Montag. Vor zwei Wochen, während seiner Corona-Erkrankung, sei er sich da noch nicht so sicher gewesen.

Kritik von Virologen an seinen Wahlkampfauftritten wies Trump zurück. „Leute haben es satt, Fauci und all diese Idioten zu hören“, sagte er mit Blick auf den Immunologen und Regierungsberater Anthony Fauci, den er „eine Katastrophe“ nannte. Fauci hatte Trump am Wochenende vorgeworfen, es sei äußerst gewagt, vor dicht gedrängten Leuten aufzutreten, von denen fast niemand eine Maske trage. Er sei nicht überrascht gewesen, dass Trump sich infiziert habe.

Trump sagte, seine Auftritte vor Tausenden Menschen könnten die Wahl in Staaten entscheiden, in denen der Ausgang knapp sei. „Ich habe eine Begabung, in diese Staaten zu gehen und aufzuholen.“ Sein Herausforderer Joe Biden habe keine Begabung. „Ich gehe zu einer Kundgebung, wo wir 25.000 Leute haben. - Er geht zu einer Kundgebung und hat vier Leute.“, tönte Trump und machte sich darüber lustig, dass Biden den Rat von Forschern beherzigen wolle. „Er wird auf die Wissenschaftler hören. - Wenn ich völlig auf die Wissenschaftler gehört hätte, wären wir jetzt ein Land, das mitten in einer massiven Depression steckt“, sagte Trump.

(dpa)