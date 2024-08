Nach Technikproblemen Trump nutzt Live-Gespräch mit Musk für Verbreitung von Lügen

Beobachter hatten befürchtet, dass Trump auf diesem Wege Falschinformationen verbreiten würde. EU-Kommissar Thierry Breton warnte am Montag in einem Brief an X-Chef Musk, seine Behörde werde eine mögliche „Verbreitung von Inhalten, die zu Gewalt, Hass und Rassismus aufstacheln können“, während des Interviews genau überwachen. Musk müsse sich an EU-Gesetze halten.