Mordanschlag auf Donald Trump Chefin des Secret Service räumt „Versagen“ ein

Trump will für die Republikaner im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Die Partei hat derzeit im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Einige Abgeordnete der Republikaner versuchten sich bei der Anhörung im Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus am Montag in Verschwörungstheorien. „Was vertuschen sie?“, fragte etwa Lisa McLain aus Michigan die Secret-Service-Chefin. „Gab es eine Verschwörung, Präsident Trump zu töten?“, wollte die rechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene von Cheatle wissen. „Absolut nicht“, antwortete die Secret-Service-Chefin.