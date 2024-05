Promis for President Diese US-Stars wollten schon mal Präsident werden

Könnte sich der Schauspieler, Rapper und Produzent Will Smith (55) vorstellen, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren? Das sei nicht auszuschließen, sagte Smith in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS im Dezember 2015. Ein Grund für sein mögliches Engagement sei der Diskurs im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf, erklärte der „Men in Black“-Star: „Wenn die Leute weiterhin all die verrückten Dinge sagen, die sie in letzter Zeit in den Nachrichten über Mauern und Muslime gesagt haben, werden sie mich in die politische Arena zwingen“, so Smith. Dort würde er nach eigener Aussage auf den Spitzenposten abzielen: „Ich meine, ich muss der Präsident sein. Wofür sollte ich sonst kandidieren?“ Nur wenige Tage später stellte der Schauspieler allerdings klar: „Ich habe nur einen Scherz gemacht, als ich das gesagt habe“.