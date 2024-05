Verfahren gegen Ex-US-Präsident Der Schweigegeld-Prozess bringt die Trump-Masche ans Licht

Der Jahrhundert-Prozess von New York gegen Donald Trump hält, was er versprochen hat. Er mag rechtlich die belangloseste der vier Strafanklagen gegen den ehemaligen Präsidenten sein. Aber von den Charakteren her, die in dem Gerichtspalast von Manhattan auftreten, gibt es kein Verfahren, das mehr die schrille Welt des narzisstischen Politclowns spiegelt wie dieses.