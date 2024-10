Besuch in der arabischsten US-Stadt Die offene Flanke der Demokraten

Der Politologe Jonathan Hanson (53) von der University of Michigan sieht Harris auf einer Gratwanderung zwischen der Unterstützung für die Selbstverteidigung Israels und dem richtigen Weg, dies zu tun. „Michigan beherbergt die größte arabische Gemeinde außerhalb des Nahen Ostens, und Gaza bleibt eine schwierige Herausforderung für sie.“ Auf dem Spiel stünden Zehntausende Stimmen. „Wir sind eine leidende Gemeinde, in der es viele Verletzungen gibt“, beschreibt Alabas Farhat (24), der Dearborn als junger Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats vertritt, das Unbehagen der Menschen mit ihrer Alternative. „Es gibt hier viele, die Familienangehörige in Gaza verloren haben oder mindestens jemanden kennen.“ Der Demokrat versteht nicht, warum die Harris-Kampagne sich nicht aktiver um die Stimmen der arabischstämmigen Minderheit bemüht. Mit der Forderung nach einem echten Waffenstillstand in Gaza könne Harris einen guten Teil der 58 Prozent an Wählern zurückgewinnen, die in Dearborn bei den Vorwahlen mit „Uncommitted“ gestimmt hatten: nicht festgelegt.