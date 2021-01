Der Vertreter der US-Unternehmen in NRW zieht ein Fazit : „Die Abkehr von Trump kommt spät“

US-Präsident Donald Trump bei seinen Anhängern auf einer Wahlkampfveranstaltung am Flughafen in Prescott, Arizona. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Interview Alexander Schröder-Frerkes, Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Bird + Bird in Düsseldorf, erwartet vom neuen US-Präsidenten Joe Biden einen professionelleren Kurs in den transatlantischen Beziehungen.

Schröder-Frerkes Joe Biden steht für Vernunft und mehr Verlässlichkeit. Aber es wird nichts mehr so sein wie früher. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Europa auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite haben sich grundlegend geändert. Gerade wir Deutsche müssen den Amerikanern sehr dankbar sein, sie sind unser großer Lehrmeister in Sachen Demokratie. Aber jetzt sind wir erwachsen geworden und müssen mehr Verantwortung übernehmen. Darauf wird Biden drängen. Auch bei der Erhöhung unseres Wehretats wird er nicht lockerlassen.

Schröder-Frerkes Unsere Organisation vertritt ja die amerikanischen Unternehmen in Deutschland. Das Thema Abkehr ist eher eine inneramerikanische Angelegenheit. Die Abkehr kommt spät, andererseits muss man bedenken, dass sich kein wichtiges Unternehmen eine Dauerkonfrontation mit der Regierung leisten kann. Das war auch im Fall Trumps so. Man kann nach Helden rufen, die Praxis sieht anders aus. Und es stimmt, dass viele Unternehmen von der Steuerreform profitiert haben.

Schröder-Frerkes Vorsicht, die radikale Steuersenkung der Trump-Administration war nach meiner persönlichen Auffassung zu stark. Die USA sind jetzt deutlich höher verschuldet, gerade in der schweren Pandemie-Krise hat Biden daher einen geringeren Spielraum für Konjunkturprogramme und ähnliches. In Europa und speziell in Deutschland zahlen die Unternehmen zu viel Steuern, in den USA ist es eher umgekehrt. Und mit möglichen Steuererhöhungen, die Biden anpeilen könnte, käme dort eine Menge Unsicherheit ins Spiel.