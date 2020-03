Vorwahl in South Carolina : Bidens Wiederauferstehung

Meinung Washington Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt auch für die Politik. Dass Biden als Erster durchs Ziel gehen würde, entsprach den Prognosen der Meinungsforscher, auch wenn überraschte, wie klar er gewann. Reißt er jetzt das Ruder herum?

Was für ein trotziges Triumphgefühl es auslösen kann, wenn einer, den manche Auguren bereits abgeschrieben hatten, plötzlich zu neuem Leben erwacht, ließ sich in South Carolina beobachten, wo sich Joe Biden mit einem zwar angeschlagenen, jedoch urplötzlich konternden Boxer verglich.

Sicher, die Metapher bietet sich an. Vor allem seine Schwächen bei Fernsehdebatten hatten den erschöpft und bisweilen fast überfordert wirkenden ehemaligen Vizepräsidenten vom Favoritenthron stürzen lassen. Und dann verhalfen ihm schwarze Amerikaner, die seine tadellose Loyalität gegenüber Barack Obama bis heute zu schätzen wissen, in South Carolina zum Sieg. Zu einem Sieg, den man zwar erwartet hatte, aber nicht in dieser Deutlichkeit. Was für ein Comeback!