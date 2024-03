Präsidenten-Spektakel in New York Biden sammelt bei Spendengala mit Obama und Clinton Rekordsumme für den Wahlkampf

Trump hatte über Tage in Spendenaufrufen an seine Anhänger gegen den Auftritt der drei Demokraten gewettert und seine Unterstützer aufgefordert, ihm Geld zu geben, um gegenzuhalten gegen die Millionen-Dollar-Einnahmen des Events. Der Republikaner war am Donnerstag ebenfalls in New York unterwegs. Er besuchte just außerhalb der Stadtgrenzen die Trauerfeier für einen getöteten New Yorker Polizisten. Trumps Wahlkampfkampagne versuchte, einen Kontrast zu zeichnen zwischen seinem Auftritt und dem von Biden, Obama und Clinton: Präsident Trump zolle einem getöteten Beamten Respekt, während die drei Demokraten eine „glitzernde Spendengala“ mit elitären Wohltätern abhielten.