Glückwünsche der Prominenz So reagiert Hollywood auf Bidens Rückzug

Sängerin Katy Perry hat bei Instagram einen Beitrag ihres Fan-Accounts geteilt, in dem ein Zusammenschnitt von verschiedenen Kamala Harris-Clips zu sehen ist. Dazu läuft ihre Single „Woman’s World“ und in der Beschreibung steht „Kamala for prez with Woman’s World on repeat“ (dt. Kamala als Präsidentin mit Woman’s World in Dauerschleife).