Reaktionen auf Politbeben in den USA Welche Folgen Bidens Rückzug für Deutschland hat

Man bereite sich auf „alle denkbaren Möglichkeiten vor“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Jetzt gelte es, sowohl die Entscheidung der Demokraten als auch die US-Wahl abzuwarten, so Hoffmann. Die Demokraten werden ihre neue Spitzenkandidatur beim Parteitag Mitte August in Chicago offiziell nominieren. Als aussichtsreichste Bewerberin gilt die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris. Biden selbst sowie führende Demokraten unterstützen Harris. Der Nominierungsparteitag sorgt auch hierzulande für Interesse: SPD-Chef Lars Klingbeil wird daran teilnehmen, wie unsere Redaktion aus SPD-Kreisen erfuhr. Demnach wird Klingbeil über die gesamte Dauer des Parteitags in Chicago sein. Aus der Union hieß es, bisher reise der Außenexperte Jürgen Hardt (CDU) zu dem Konvent.