Vorwahlen bei US-Demokraten : Sanders bleibt im Rennen – und sagt Trump erneut den Kampf an

Washington Der linke Senator Bernie Sanders denkt trotz der Schlappe bei den jüngsten Vorwahlen der US-Demokraten nicht ans Aufgeben. Trump sei ein Lügner, ein Rassist, Sexist und ein Homophober und müsse dringend abgelöst werden.

Am „Super Tuesday“, dem wichtigsten Vorwahltag mit Abstimmungen in 14 Bundesstaaten, hatte Biden in der vergangenen Woche abgeräumt und in 10 Staaten gewonnen. Auch bei dem nächsten größeren Vorwahltag am Dienstag mit Abstimmungen in sechs Staaten setzte Biden seine Siegesserie fort und baute seinen Vorsprung gegenüber Sanders aus: Er gewann Prognosen zufolge in Mississippi, Missouri und Idaho, ebenso in dem wichtigen Vorwahlstaat Michigan. Sanders konnte sich demnach lediglich in North Dakota durchsetzen. Allerdings war der Ausgang im Bundesstaat Washington zunächst noch offen.