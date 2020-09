Aussage im TV-Duell : Trump sorgt für Begeisterung bei rechter Gruppe „Proud Boys“

Washington Trump hatte sich beim TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden geweigert, rechtsradikale Gruppen zu verurteilen. Von sich aus kam er dann auch auf die Gruppe „Proud Boys“ zu sprechen, die ihn dafür bejubelt.

US-Präsident Donald Trump hat mit Aussagen über eine rechte Gruppierung namens Proud Boys einem Medienbericht zufolge Begeisterung unter deren Anhängern ausgelöst. Die „New York Times“ schrieb am Mittwoch, in privaten Kanälen auf sozialen Medien hätten Proud-Boys-Anhänger Trumps Kommentar als „historisch“ gefeiert. In einem Kanal hätten Mitglieder der Gruppe die Aussage des Präsidenten als stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken gewertet. In einer weiteren Nachricht heiße es, die Gruppe sehe bereits eine Zunahme der Zahl „neuer Rekruten“.