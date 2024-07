Mordanschlag auf Donald Trump Secret Service räumt „Versagen“ ein

Zuletzt waren die Rufe nach einem Rücktritt von Cheatle immer lauter geworden. Viele Abgeordnete hatten kritisiert, dass es dem 20-jährigen Schützen gelungen sei, mit einer Waffe so nahe an Trump heranzukommen. Er hatte sich bei der Kundgebung in Pennsylvania etwa 135 Meter entfernt von der Bühne mit einem Sturmgewehr in Position gebracht und vor dort aus auf Trump geschossen. Trump wurde am Ohr verletzt, ein Zuschauer kam ums Leben.