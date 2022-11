Nach Sieg in Arizona : Demokraten trennt nur noch ein Sitz von Senatsmehrheit

Washington Für Joe Bidens Demokraten kommt die Mehrheit im US-Senat in Reichweite. Ein Mandat muss die Partei nach dem Erfolg von Arizonas Senator Mark Kelly noch erringen, um ihre Dominanz in der Kammer zu halten.

Die Demokraten haben ihren umkämpften Senatssitz in Arizona halten können und sind damit in Reichweite zu einer Mehrheit in der Parlamentskammer. In dem Staat im Südwesten der USA gewann Amtsinhaber Mark Kelly gegen seinen republikanischen Herausforderer Blake Masters, einem Wagniskapitalgeber, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AP am Freitag hervorging. Damit müssen sich die Demokraten noch einen Sitz im Senat sichern, um ihre Mehrheit dort zu verteidigen. Bisher sind die politischen Lager mit je 50 Stimmen in der Parlamentskammer vertreten, bei einem Patt gibt die Stimme der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag.