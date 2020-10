Kommentar zur Bestätigung Amy Coney Barretts : Der Rechtsruck der USA

Washington Heute bestätigt der US-Senat Trumps Kandidatin Amy Coney Barrett für den hohen Posten am Obersten Gerichtshof - und hat damit die konservative Marschrichtung des Landes weiter gestärkt.

Das Wort von der Zäsur wird bisweilen ein wenig inflationär gebraucht. Aber was jetzt im US-Senat geschah, ist tatsächlich eine Zäsur. Ein Einschnitt, der auf Jahrzehnte nachwirken kann. Indem die republikanische Mehrheit Donald Trumps Favoritin für den freigewordenen Platz am Obersten Gerichtshof bestätigte, lässt sie den ideologisch gespaltenen Supreme Court so weit nach rechts rücken, wie es seit den 1930er Jahren nicht mehr der Fall war. Und das in einem Land, in dem es bei Wahlen zwischen Demokraten und Republikanern meist auf der Kippe steht. In einem Land, in dem es keineswegs danach aussieht, als stünde alles im Zeichen einer konservativen Welle.